港元拆息︰1個月微升至1.909厘　結束三連跌

2020年02月07日 11:26
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線下跌，隔夜息再跌至1.12厘，連跌第5日；1星期續降至1.49厘；與樓按相關的1個月結束三連跌，略為回升至1.909厘；3個月報2.21厘。
    7/2/2020
    隔夜 1.12000厘
    1星期 1.49571厘
    2星期 1.67083厘
    1個月 1.90911厘
    2個月 2.11768厘
    3個月 2.21768厘
    6個月 2.31304厘
    12個月 2.38729厘
    6/2/2020
    隔夜 1.19643厘
    1星期 1.56220厘
    2星期 1.70512厘
    1個月 1.90518厘
    2個月 2.16976厘
    3個月 2.26762厘
    6個月 2.33196厘
    12個月 2.39161厘
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