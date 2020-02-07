港元拆息︰1個月微升至1.909厘 結束三連跌
2020年02月07日 11:26
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線下跌，隔夜息再跌至1.12厘，連跌第5日；1星期續降至1.49厘；與樓按相關的1個月結束三連跌，略為回升至1.909厘；3個月報2.21厘。
7/2/2020
隔夜 1.12000厘
1星期 1.49571厘
2星期 1.67083厘
1個月 1.90911厘
2個月 2.11768厘
3個月 2.21768厘
6個月 2.31304厘
12個月 2.38729厘
6/2/2020
隔夜 1.19643厘
1星期 1.56220厘
2星期 1.70512厘
1個月 1.90518厘
2個月 2.16976厘
3個月 2.26762厘
6個月 2.33196厘
12個月 2.39161厘
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