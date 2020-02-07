港元拆息︰1個月微升至1.909厘　結束三連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線下跌，隔夜息再跌至1.12厘，連跌第5日；1星期續降至1.49厘；與樓按相關的1個月結束三連跌，略為回升至1.909厘；3個月報2.21厘。

7/2/2020

隔夜 1.12000厘

1星期 1.49571厘

2星期 1.67083厘

1個月 1.90911厘

2個月 2.11768厘

3個月 2.21768厘

6個月 2.31304厘

12個月 2.38729厘

6/2/2020

隔夜 1.19643厘

1星期 1.56220厘

2星期 1.70512厘

1個月 1.90518厘

2個月 2.16976厘

3個月 2.26762厘

6個月 2.33196厘

12個月 2.39161厘

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