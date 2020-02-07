港股格局：黃偉豪料短線走勢反覆
2020年02月07日 11:29
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中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，港股上周調整幅度頗大又頗深，料已部分反映相關不利因素，而A股假期復市急跌後復強，外圍美股亦繼續破頂，加上中國調低部分對美國產品的關稅，雙方釋出善意，觸發港股明顯反彈。
不過，本周借勢反彈過後，料周五(7日)或需先行整固。他又指，大市短期反彈幅度已多，若未有其他利好因素出現，大市難有動力再上，短期要繼續留意疫情最新發展，以及內地復工復產狀況，料港股走勢將繼續反覆，恒指短線支持在27,000點，守穩的話市況未算太差，上望目標先睇27,700至27,800點，但若疫情再轉差，不排除再下試26,000點水平。
新經濟股近期吸引資金流入，黃指出，市場認為疫情對科技股影響相對有限，部分公司更可受惠需求上升，因此板塊表現較強。事實上，在未有新型肺炎出現前，市場亦視此板塊為投資主題之一，因新經濟股盈利增速加快，以及概念上亦是大方向所趨，基本因素向好。早前板塊只是跟隨大市跌浪先行作整固，資金隨後重新流入，反映市場看法仍然樂觀。揀股方面，「ATM」三大科網股中，他較看好美團點評(03690)及阿里巴巴(09988)，尤其後者長遠盈利增長較佳，至於騰訊(00700)近日累升已多，短線或需先行整固。
黃又指，市場本來憧憬今年將有多隻大型新股或在美上市的中概股，將會來港上市，但因應因疫情不明朗而可能押後，港交所(00388)近期跟隨大市反彈，消息短線或會造成壓力，但因由於消息仍未確定，料令股價大跌的機會不大，50天線約260元邊料有支持，但要上破近期高位280元樓上有一定難度。
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