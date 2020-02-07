港股格局：黃偉豪料短線走勢反覆

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，港股上周調整幅度頗大又頗深，料已部分反映相關不利因素，而A股假期復市急跌後復強，外圍美股亦繼續破頂，加上中國調低部分對美國產品的關稅，雙方釋出善意，觸發港股明顯反彈。

不過，本周借勢反彈過後，料周五(7日)或需先行整固。他又指，大市短期反彈幅度已多，若未有其他利好因素出現，大市難有動力再上，短期要繼續留意疫情最新發展，以及內地復工復產狀況，料港股走勢將繼續反覆，恒指短線支持在27,000點，守穩的話市況未算太差，上望目標先睇27,700至27,800點，但若疫情再轉差，不排除再下試26,000點水平。

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