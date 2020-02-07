【大師睇市】待下周回吐再撈貨！
2020年02月07日 12:41
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，上周已建議大家低位儲貨，有貨底則進可攻、退可守，但港股今次反彈已由低位最多累升逾1,400點，上升空間不大。不過，他不建議建淡倉，有貨的投資者不妨小注做淡以作對沖。若持重倉又有胡食，可趁機減磅。
大師建議，如果想買貨就毋須急於現時入市，不妨待下周回吐，低位再撈。因為新型肺炎疫情繼續發酵，市場恐慌情緒持續，大市或會有進一步調整，預期恒指或會下試26,500至26,800點，建議投資者忍手。
他繼續看好5G概念股，京信通信(02342)上周低見2.7元水平現反彈，在3元水平整固兩日後，周五(7日)早上高位見3.24元，值得留意。而中芯國際(00981)累升已多，相對值博率不高，不建議追入，手機設備股如瑞聲科技(02018)若再試56元水平可趁低買入。
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