【大師睇市】待下周回吐再撈貨！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，上周已建議大家低位儲貨，有貨底則進可攻、退可守，但港股今次反彈已由低位最多累升逾1,400點，上升空間不大。不過，他不建議建淡倉，有貨的投資者不妨小注做淡以作對沖。若持重倉又有胡食，可趁機減磅。

大師建議，如果想買貨就毋須急於現時入市，不妨待下周回吐，低位再撈。因為新型肺炎疫情繼續發酵，市場恐慌情緒持續，大市或會有進一步調整，預期恒指或會下試26,500至26,800點，建議投資者忍手。

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