【瑞通推介】友邦失守80元關　中短期購沽證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：環球避險氣氛繼續回落，美股隔晚反覆靠穩，道指收報29,379點，升88點或0.3%。中國宣布下周五起對美國750億美元進口商品的加徵關稅稅率削半，加上市場憧憬有新藥治療武漢肺炎，恒指昨曾升穿27,600點，收市報27,493點，仍升706點或2.6%，連升4日累漲近1,200點。

港股周五(7日)早市於27,400點以下整固，恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出近6,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.6億元，反映投資者續看淡港股後市。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。

有券商首予中移買入評級，料其5G投資成本效益勝同業。中移動昨領漲大市，以近全日高位67.15元收市，飆升5.4%，一舉升穿10天和20天線，或反映過去幾日在接近63元水平已找到底位。中移今早於67元附近好淡爭持，短期反彈阻力留意250天線約68.6元。若成功企穩，或可進一步試農曆新年假期前見過的70元關口。昨有168萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近140萬元淨流入。

友邦連升四日，昨收升2.2%於81.05元，收復10天線，今早略回，險守80元關，即市上方阻力留意50天線(約81.4元)。昨有11萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有70萬元淨流入。

A股連續三日反彈，刺激券商股向好。中信証券昨大漲近6%，收報16.4元，為近全日高位，重越10天、50天、100天和250天線，並錄三連升。今早回落逾1%，於16.2元水平徘徊，下方10天線(15.96元)或具支持，向上阻力則留意20天線(約16.9元)。昨分別有超過830萬元和10萬元淨流入其好倉和淡倉。

石油輸出國組織與盟友技術聯席委員會建議擴大減產，惟俄羅斯仍未表態支持，國際油價隔晚窄幅上落。另有傳中海油集團向多個供應商取消多份天然氣訂單。中海油昨受資金追捧，收升半成在12.6元，同樣重上10天、50天、100天和250天線，連升三日。今早則回調約2%，下試12.3元水平。昨有79萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有120萬元淨流入。

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