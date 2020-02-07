【高盛推介】阿里巴巴下周放榜　輪證點取捨？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴本周一起連升四日，累升約8.5%；周五(7日)跟隨大市回落，最新報215.2元，跌約1%。阿里將於下周公布業績，阿里健康收購母公司阿里巴巴附屬公司Ali JK Nutritional Products旗下的Ali JK ZNS Ltd全部股權，涉資約80.75億元。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約1,590萬元資金流入。而認購證於昨日則獲資金轉向部署，錄得約110萬元資金流入。

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