【高盛推介】阿里巴巴下周放榜 輪證點取捨？
2020年02月07日 13:22
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴本周一起連升四日，累升約8.5%；周五(7日)跟隨大市回落，最新報215.2元，跌約1%。阿里將於下周公布業績，阿里健康收購母公司阿里巴巴附屬公司Ali JK Nutritional Products旗下的Ali JK ZNS Ltd全部股權，涉資約80.75億元。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約1,590萬元資金流入。而認購證於昨日則獲資金轉向部署，錄得約110萬元資金流入。
阿里購(19825)，行使價226.19元，2020年05月27日到期，實際槓桿9.0倍，行使價215至235元間產品中，槓桿最高。
阿里購(20941)，行使價239.28元，2020年06月23日到期，實際槓桿8.8倍，價外、高敏感度。
阿里沽(20490)，行使價207.08元，2020年06月23日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。
阿里沽(18738)，行使價188元，2020年07月07日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿。
另外，下周一將會有首批阿里巴巴的牛熊證上市，為計劃部署的投資者提供另一選擇。當中最貼價的牛證的收回價204.98元，屬適合較進取的看好投資者的選擇。投資者如計劃部署牛證，可留意當中的阿里牛(59895)。以及可留意收回價在190至200元附近的阿里牛(59904)及阿里牛(59919)。投資者如計劃部署熊證，則可留意阿里熊(59918)。
阿里牛(59895)，收回價204.98元，行使價202.98元，換股比率100。
阿里牛(59904)，收回價200.18元，行使價198.18元，換股比率100。
阿里牛(59919)，收回價190.18元，行使價188.18元，換股比率500。
阿里熊(59918)，收回價220.88元，行使價222.88元，換股比率500。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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