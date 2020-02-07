【專家樓評】李志成：就算「疫」市　港樓都難現「沙士價」？

新型肺炎疫情有擴散迹象，環球股市下挫，市場氣氛觀望，不少準買家擱置睇樓活動，預計發展商推新盤步伐將會視乎疫情而調節。

根據差餉物業估價署公布，去年12月私人住宅售價指數按月回落1.66%。綜觀全年，由於年初樓市表現好，全年樓價指數仍然升約5.3%，而且由2009年開始已連升11年，累積升幅達2.6倍。

事實上，2020年樓市開局不錯，中美簽署首階段貿易協議，對市場有刺激作用，一二手交投活躍。不過1月底爆發新型肺炎，在疫情陰霾下，樓市交投有機會急凍，樓價亦有調整壓力，不少人將現時情況與沙士比較，期望樓價大跌趁低入市，不過目前經濟同2003年沙士不能同日而語。

當年經濟自從1997年金融風暴後一直走下坡，加上當年房屋供過於求，市場上不少「炒家」持有多個物業，跌市時放售止蝕，樓市泡沫爆破。樓價由97年開始反覆下跌，至03年累計大跌7成，失業率更達8.7%高位。

觀乎現時失業率3.3%仍屬於低水平，而且房屋供不應求。在政府「辣招」下，「炒家」比例大不如前，現時用家市場主導，業主一般傾向持有物業，加上有見沙士樓價大跌喘定之後，仍能重拾升軌，今日業主防守力已明顯增強。相信除非疫情持續惡化，以致金融經濟大受打擊，失業率大幅上升，否則短期內「沙士價」都難以重現。

香港置業行政總裁 李志成

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