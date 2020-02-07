【專家樓評】汪敦敬：疫市中買樓與否　要睇個人需要

過去十幾年，不斷都聽到有人說：「沙士」錯失了入市機會，如果再來一次，一定不會錯過！似乎現時再有一次機會，那麼你有否入市？

筆者相信，現時大部分人都與當年一樣，處於一個很迷茫的狀態，我認為想買樓的人應該問自己以下2個問題。第一是為何當年放棄了？第二是為何今日要入市？

為何當年會錯過？回想過去，相信各位都是被悲觀情緒帶住走而受影響，其實人生也是如此，被大多數人的情緒帶住走。可以這樣說，跟住群眾的情緒很多時都是錯的，我們應該看現實中的數據與理據。譬如：你認為疫情會否過去？或者疫情過去之後，社會的結構應該會變好還是變差？

此外，筆者經常提及：有一類人是特別需要買樓，就是交租的人士，尤其是租住私樓的人士。當然在悲情之下，住宅租金也會下跌，但跌的原因是源於悲觀，不是供求所影響，並非市場不容許業主加租，是業主較易洽談。事實上，在長遠住宅供應不足的情形之下，當恐懼與悲觀的心態過去後，相信樓價會很易穩定及回復。

各位，所謂「買有風險，不買也有風險」！在「武漢疫情」出現的同時，樓市對你而言是否值得投資？筆者認為要很審慎地去考慮，先搞清楚自己的需要，不要人云亦云！萬物終歸也會回歸市場！

祥益地產總裁 汪敦敬

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