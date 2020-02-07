【大行報告】高盛降本地樓價及租金增長預測

高盛報告表示，武漢肺炎疫情爆發，將令樓市需求維持疲弱，故普遍下調香港樓價及租金增長預測，預期將自去年中的高峰回落10至20%，原先預料跌幅介乎2至10%。

該行預期，住宅樓價將跌15%；整體寫字樓和中心商業地區商廈租金則分別下跌10%及20%；整體商場和大型商場零售舖租金各跌10%及20%。

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