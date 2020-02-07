【大行報告】高盛降本地樓價及租金增長預測
2020年02月07日 14:59
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高盛報告表示，武漢肺炎疫情爆發，將令樓市需求維持疲弱，故普遍下調香港樓價及租金增長預測，預期將自去年中的高峰回落10至20%，原先預料跌幅介乎2至10%。
該行預期，住宅樓價將跌15%；整體寫字樓和中心商業地區商廈租金則分別下跌10%及20%；整體商場和大型商場零售舖租金各跌10%及20%。
該行又下調地產股平均每股資產淨值(NAV)及每股盈利預測至分別跌10%和13%，亦幾乎全線下調地產股目標價；但上調長實集團(01113)每股盈利預測，以反映其收購英國釀酒廠Greene King後，經常性收入比例提升，並將長實及恒基地產(00012)列為行業首選，重申評級「確信買入」。
此外，高盛較為看好股息有強勁增長的防守型地產股，將領展房產基金(00823)投資評級由「中性」上調至「買入」，主因其必需品零售業務的佔比較高，以及積極的資本管理與具增值性的併購活動。該行下調置富產業信託(00778)投資評級至「沽售」，以反映其續租租金調升率下跌及今年到期租約數量增加。
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