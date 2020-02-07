【專家樓評】黃詠欣：已做按揭擔保人　再上會點計數？

做了按揭擔保人，在日後置業申請按揭時，除了按揭成數要扣減一成外，在計算收入方面要求亦會大增。擔保人，即使沒有負責擔保物業的供款，但該物業的供款仍要計入你新做按揭的壓力測試中。

換言之，收入要足夠兩層樓的供款才能批出按揭。假設擔保物業貸款額300萬元(供款期30年及利率2.5%)，現計劃買入800萬元單位，做80%按揭，供款期30年及利率2.5%，如果要通過壓力測試，月入要有約12萬元，較單購入一層800萬元物業，做80%按揭，月入要求多近一倍。

最後，如做了擔保人，在自己再置業時，供款與入息比率計算，與一般首置人士不同。一般首置人士，供款與入息不能多於50%，加息3厘壓力測試後，不能多於60%。不過，若做了擔保人，供款與入息比率便要降至40%，在3厘壓力測試後，不能多於50%。另外，若果申請高成數按揭保險高於兩成以上，供款與入息比率更要降至35%，在3厘壓力測試後，不能多於45%。

由於供款要連同擔保的物業供款一同計算，因此考慮做按揭擔保人時，要先考慮自己短期內會否再置業，而入息又是否足夠？

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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