武漢肺炎：香港寬頻在家工作延長至3月1日

該公司指，鼓勵香港辦公室的後勤部門人才(包括香港寬頻、香港寬頻企業方案及JOS)繼續採取彈性安排在家工作，以降低員工感染武漢肺炎風險，及進一步保障人才和其家人健康。另外，該公司資訊科技團隊已為員工開通遙距存取功能，能夠在家使用內部系統，並進行視像會議，確保工作順利。

香港寬頻又指，在採取上述特別措施期間，會維持與客戶相關的服務與支援，並繼續為所有前線及核心業務運作人才提供口罩等防護用品，以保障其健康安全。同時，為降低交叉感染風險，集團制定了「分隔辦公室間安排」，並將繼續密切監察及檢討有關應變安排。

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