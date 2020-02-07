武漢肺炎：Burberry撤業績指引　內地店生意瀉80%

英國奢侈品牌Burberry表示，基於武漢肺炎疫情嚴峻，宣布撤回截至3月底為止的全年業績指引。今年一月初當疫症爆發前，Burberry預測今年收入介乎平穩至低單位數增長，但目前已不適用。

中國消費者佔Burberry收入約40%，當中一半於內地購買，其餘在海外旅遊時購買。Burberry財務總監布朗表示，旗下64家內地店舖中，24家暫停營業，餘下店舖過去兩周的銷售跌幅達70%至80%，而售賣Burberry產品的內地百貨公司，亦受累人流銳減及營業時間縮短。

她又指，雖然顧客可繼續進行網購，但當局的隔離措施令運輸增添麻煩，或抵銷部分潛在得益。此外，入境限制日益擴大，將導致中國消費者減少在海外購物。

Burberry將於5月公布業績，會於4月中披露最新銷售表現情況。

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