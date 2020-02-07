孫宇晨完成與巴菲特晚宴　盛惠457萬美元

內地年僅29歲的波場幣(TRON)創辦人孫宇晨去年以破紀錄的457萬美元，在股神巴菲特的慈善午餐拍賣中得標，但孫宇晨後來以健康理由，取消這場原定去年7月進行的午宴。孫宇晨最終於今年1月23日與巴菲特在美國奧馬哈共進晚餐，歷時超過3小時。

同場還有4名賓客，包括萊特幣(Litecoin)創辦人李啟威和火幣網財務總監李書沸。巴菲特的助理形容晚宴是一次「有趣和令人愉快的交流」。孫宇晨向巴菲特送贈了一些禮物，包括存放了一個比特幣(Bitcoin)的三星手機，以及與巴菲特89歲生日有關的波場幣。

孫宇晨表示，在晚宴上與巴菲特討論了一些投資機會。其中，對於電動車生產商特斯拉(Tesla)，巴菲特同意其舵手馬斯克是個偉大的企業家，並且對汽車業帶來深遠影響，但目前而言不認為這是個良好的投資機會。對於虛擬貨幣，巴菲特相信區塊鏈技術具有潛力，可能改變支付世界，但業界需要做更多事，證明自己有能與傳統支付技術和金融業競爭。

據發言人稱，孫宇晨於晚餐後，考慮加入巴菲特以及微軟創辦人蓋茨的行列，承諾捐出大部分身家。

－－－－－－