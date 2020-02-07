二手樓價指數連升3周　最新報178.58點

二手樓價走勢反覆。中原城市領先指數CCL最新報178.58點，按周升0.56%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.17點，按周升0.24%。CCL(中小型單位)報178.48點，按周升0.36%。CCL(大型單位)報179.10點，按周升1.62%，升幅為38周最大。

新春前樓價短暫回穩，但並非轉勢向上。CCL四大整體指數齊升3周，是近36周以來首見。CCL累升1.54%，CCL Mass累升1.32%，CCL(中小型單位)累升1.40%，CCL(大型單位)累升2.24%。受到疫症擴大打擊，二手買賣減少，預料新春後樓價走勢將出現變化。

四區方面，本周兩區升兩區跌。新界西CCL_Mass報163.92點，按周升0.19%，連升3周共1.54%。九龍CCL_Mass報176.07點，按周升0.88%，連升2周共1.50%。港島CCL_Mass報185.93點，按周跌0.10%，連升2周後回軟。新界東CCL_Mass報187.20點，按周跌0.44%，連跌2周共1.54%。

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