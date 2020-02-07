【專家樓評】陳坤興：新樓是否仍然供不應求？

去年新樓落成量大幅減少，全年的私樓落成量只有13,600伙，較2018年的20,989伙大幅減少35%，亦是私樓落成量自2015年以來連升4年後首度回落。但同時間，去年新盤市場可說是豐收的一年，整體一手銷售量約18,700伙，去年新盤銷售高於新樓落成，再次出現供不應求的情況。

近年新樓供應正面對「樽頸」，新樓供不應求或許已重新出現，不過與此同時，受武漢肺炎疫情影響，樓市調整期勢必持續，加上本地經濟陷入衰退，市場對新樓需求亦可能會有所減少。

不過無論如何，新樓供求仍然趨向緊張，相信整體樓市整固幅度仍然有限。無論如何，我們亦期望疫情可以盡快過去，因為只有新感染人數向下走，本地經濟才可以重新向上走。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

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