中國1月外儲3.11萬億美元　連升兩個月

人民銀行公布，中國1月外匯儲備3.115萬億美元，多過預期的3.1057萬億美元，且連升兩個月；前值為3.1079萬億美元。

國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英稱，1月份中國跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡，為外匯儲備規模穩定提供支撐。同時，受中美簽署第一階段經貿協議、英國正式脫歐以及新型冠狀病毒感染肺炎疫情等多重因素影響，國際金融市場上美元指數小幅上升，主要國家債券價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，外匯儲備規模上升。

她稱，外部環境依然複雜嚴峻，國際金融市場仍面臨較多不確定因素。此次新型冠狀病毒感染肺炎疫情對中國經濟的影響是暫時的，中國有信心、有能力、有把握打贏這場疫情防控阻擊戰。中國經濟長期向好、高質量增長的基本面不會改變，加之外匯市場運行機制日益完善，有利於市場平穩運行，這都將繼續為外匯儲備規模保持總體穩定提供堅實基礎。

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