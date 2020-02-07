【市後重點睇】港匯呈強　道期偏軟

2020年02月07日 16:25
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數企98.49；港匯強勢，續處7.76水平；離岸人民幣(CNH)反覆報6.9843；美元兌日圓109.9上落；歐元兌美元報1.0970，英鎊報1.2935。金價報1,566美元；布油守54.93美元；紐油報50.91美元水平。道指期貨跌40點。
    ●市後關注點
    -21:30 美國1月失業率、美國1月非農業職位
    ●恒生指數全日收報27,404點，跌89點或0.33%。主板成交994億港元。全周計累升1,091點。手機設備股受壓，舜宇光學挫3.59%，瑞聲科技跌1.61%。
    ●A股三大指數收升，環保股領飆。滬綜指全日漲0.3%，為連續四日上揚。https://bit.ly/3bjyebG
    ●亞洲股市：日韓澳股收跌，軟銀逆市漲7%。
    ●武漢肺炎：
    -改裝車廠生產口罩，五菱股價曾飆四成。https://bit.ly/31yZYon
    -豐田中國工廠延長停產期至2月16日。
    -工銀亞洲上環分行暫停服務。
    -內地推新措施，企業融資成本降至1.6%以下。
    -標普降內地GDP增長預測至5%，大前提係...
    -廠商停工令4500萬部AirPods訂單恐難兌現。
    -內地共安排667.4億人幣作疫情防控。
    -人行促強化金融支持防控工作，穩經濟增長。
    -日本下周制定應對措施，促金融機構配合。
    -翠華設危機處理委員會，高層減薪30%。
    -Dunkin' Brands關閉內地約半數分店。
    -澳洲央行降短期GDP增長預測至2%。
    -中芯捐贈1000萬人幣支援一線。
    -美財長料無礙中國履行農產品採購承諾。
    -摩通料內地智能手機首季銷量降30%。
    -日資銀行向內地客提供優惠貸款助紓困。
    -Art Central與Art Basel取消香港展會。
    -傳泛海酒店將關閉旗下兩間酒店。
    -香港寬頻在家工作延長至3月1日。
    -Burberry撤業績指引　內地店生意瀉80%。
    ●港匯升見7.76　近三年最強；港元1個月拆息微升至1.909厘，結束三連跌。
    ●日本12月家庭支出降4.8%，上調銷售稅後三連跌。
    ●人行：本月13日在港發行300億人民幣票據。
    ●【大行報告】高盛將滙控納入「確信買入」名單。
    ●6日4宗減價！嘉湖平均呎價失守萬元，業主憂疫情封盤。
    ●二手樓價指數連升3周，最新報178.58點。
    －－－－－－
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
    想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。