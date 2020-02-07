【零售浩劫】全球最貴購物區銅鑼灣　商戶職員竟多過客！

香港經歷零售浩劫，連海外媒體也關注！財經媒體彭博形容目前的香港零售市道是空蕩蕩的購物中心、三三兩兩的顧客戴着口罩匆匆走過。奢侈品商店裏，戴着口罩的售貨員比顧客還要多，要麼根本看不到消費者的身影。為了打發時間，員工只能閒聊或玩手機。

上述不是電影畫面，而是一向繁華的香港時代廣場周二(4日)下午的現實。這座大型購物中心有17層，位於擁有全球最貴購物區的銅鑼灣中心。

為了吸引富裕的中國內地遊客，Gucci和LV的時尚廣告經常大比併，一直到去年初，中國內地消費者還喜歡跑到這裏掃貨，如今卻門可羅雀。

香港的反政府抗議活動持續了數月之久，示威者和警方在街頭還時不時爆發激烈衝突，這些本來就已嚇跑了遊客，再加上這次疫情爆發，對零售商而言更是雪上加霜。

以前內地遊客經常來香港購物，不管是高檔手錶還是打折的化妝品，能買就買。而到了去年12月，訪港內地遊客數量按年暴跌了53%，當香港政府近日宣布，將開始對由內地入境的人實施隔離措施後，內地遊客數量勢必進一步減少。

另外，由於擔心會感染武漢肺炎，當地居民現在也不願出門。截至周五(7日)，香港確診病例已升至24例，其中一些可能是在本地被感染。

第一太平戴維斯租賃部董事總經理Nicholas Bradstreet表示，很多零售商說這是一場災難，過去10天，他們的銷售額按周下降了70至80%。他補充，店裏人太少了，特別是在中環、銅鑼灣和尖沙咀等主要零售地區。

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