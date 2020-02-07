中國海關取消公布1月貿易數據　將與2月合併發布

中國海關總署原定周五公布1月貿易數據，該署表示，今日不會公布有關數據，並會從今年開始，為與國家統計局相關數據的發布時間安排一致，1月份和2月份的貨物貿易進出口數據將會合併發布。

市場預期中國1月出口及進口按年分別大跌5.4%及9.8%；而去年12月則分別升9%及17.7%。

有市場人士揣測，武漢肺炎及農曆新年令工作日數減少，都影響內地1月的貿易量，當局或考慮要避免在當前抗逆的關鍵時刻添煩添亂，故找來藉口延期公布1月份貿易數據。

此前，國際評級機構標準普爾指出，新型冠狀病毒疫情的爆發對中國市民及經濟構成嚴重的打擊，估計疫情對首季度的經濟影響最大。該行將今年中國本地生產總值(GDP)增長預測由5.7%，調低至5%，但此假設病毒於3月受控；預期2021年增速為6.4%，此前預計為5.6%。

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