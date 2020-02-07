證監會﹕董事涉利益衝突是導致可疑企業交易主因

香港證監會刊發最新一期《監管通訊》，闡釋該會在首次公開招股申請及企業交易方面的主要關注事項，以及近期所採取的監管介入行動。

在眾多個案中，公司董事失職經常涉及利益衝突，並且是導致可疑企業交易(當中涉及估值過高的收購和可疑的估值)的主要因素之一。

該會提醒董事注意他們有責任保障股東的利益，以及在履行職責時須堅守專業精神和保持警覺。

其他個案則重點闡述首次公開招股保薦人在評核首次公開招股申請人時，需進行適當的盡職審查及抱着專業的懷疑態度，並強調保薦人應就第三方專業人士進行的盡職審查工作承擔責任。

證監會行政總裁歐達禮表示，對付上市公司失當行為是該會工作的重中之重。該會的目標是，當市場的廉潔穩健面對嚴重風險時，採用前置式方針及早介入，並會毫不猶豫地就相關人士的行為對他們追究責任。

證監會的前置式監管方針包含及早就上市事宜採取監管介入行動和加強對中介人的監管，並同時對負責重要把關職能的機構及擔任高層職位的人士採取針對性執法行動。

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