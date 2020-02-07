【中環剝花生】疫情肆虐投資者如何應對波動市！

武漢肺炎疫情何時才結束，仍屬未知之數，對香港以至內地經濟打擊有幾大？眼見香港連鎖零售及餐飲企業亦風聲鶴唳，行業到底何年何月才重上正軌？

雖然經濟前景未明，但港股竟然顯著反彈，恒指一周彈逾千點，股市走勢很多時候比實體經濟行得快，唔通低谷好快就過？輪證市場又應該如何部署？有咩板塊個股買得過？

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