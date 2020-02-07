【中環剝花生】疫情肆虐投資者如何應對波動市！
2020年02月07日 17:12
東網電視更多新聞短片
武漢肺炎疫情何時才結束，仍屬未知之數，對香港以至內地經濟打擊有幾大？眼見香港連鎖零售及餐飲企業亦風聲鶴唳，行業到底何年何月才重上正軌？
雖然經濟前景未明，但港股竟然顯著反彈，恒指一周彈逾千點，股市走勢很多時候比實體經濟行得快，唔通低谷好快就過？輪證市場又應該如何部署？有咩板塊個股買得過？
今集《中環剝花生》搵嚟中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛、瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰同大家傾傾！歡迎各位加入討論及發問，詳情可click入以下連結度睇啦！
1. ontv東網：
2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁： https://www.facebook.com/onccnews/
3.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。