講股半分鐘：港股向好勢頭難以扭轉！
2020年02月07日 17:13
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中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas
今集《講股半分鐘》由中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他指本周環球股市出現顯着反彈，雖然後續仍有機會受肺炎疫情影響而出現小型調整，但觀乎是次肺炎疫情處理手法及情況，港股向好勢頭難以扭轉。投資者不妨留意一些優質的新經濟股、物管股及內房股。
他指出，今次疫情雖然傳染性高，惟致死率低，加上內地政府採取防控措施前所未見，預料內地經濟最遲於3月初可重新出發，而且內地政府積極釋放流動性，資本市場實在難以沉寂。
他建議可留意數個板塊的優質股。包括新經濟股當中的阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)、美團點評(03690)、小米集團(01810)以及中芯國際(00981)；物管股當中的雅生活服務(03319)及永升生活服務(01995)，以及內房股當中的中國金茂(00817)、旭輝控股(00884)及中國海外宏洋(00081)。
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