講股半分鐘：港股向好勢頭難以扭轉！

今集《講股半分鐘》由中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他指本周環球股市出現顯着反彈，雖然後續仍有機會受肺炎疫情影響而出現小型調整，但觀乎是次肺炎疫情處理手法及情況，港股向好勢頭難以扭轉。投資者不妨留意一些優質的新經濟股、物管股及內房股。

他指出，今次疫情雖然傳染性高，惟致死率低，加上內地政府採取防控措施前所未見，預料內地經濟最遲於3月初可重新出發，而且內地政府積極釋放流動性，資本市場實在難以沉寂。

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