【餐飲寒冬】麻酸樂母企9個月蝕2947萬

倩碧控股旗下包括以「麻酸樂/嫲孫樂」為品牌的中華料理餐廳；以「娜多歐陸」為品牌的西餐餐廳，惟自2019年3月18日起停止營運；以「泰巷」為品牌的泰國菜餐廳；以「牛布拉」為品牌的日本菜餐廳，惟自2019年6月30日起停止營；以「緣蝦壹麵」及「峇峇娘惹」為品牌的馬來西亞菜餐廳，其中「緣蝦壹麵」自2019年6月30日起停止營運。

集團表示，目前以「麻酸樂/嫲孫樂」、「峇峇娘惹」及「泰巷」3個自營品牌經營12間餐廳，且均位於香港、九龍及新界。

截至2019年12月31日止9個月，「麻酸樂/嫲孫樂」錄得收入約3,360萬元，佔總收益37.5%，按年減少0.8%；「泰巷」錄得收入約3,340萬元，佔總收益37.3%，按年減少30.2%；「峇峇娘惹」錄得收入約2,070萬元，佔總收益23.1%，按年增加785.8%，乃由於「峇峇娘惹」餐廳數量由1間擴增至4間；「牛布拉」錄得收入約80萬元，佔總收益0.9%，按年減少86.2%，乃由於關閉所有「牛布拉」餐廳所致；「緣蝦壹麵」錄得收入約100萬元，佔總收益1.2%，按年減少80.8%，乃由於關閉所有「緣蝦壹麵」餐廳所致。

展望未來，鑑於香港近期經濟不景氣及社會動盪，以及新型冠狀病毒肺炎爆發，集團將對經營業務採取保守及審慎態度。集團注意到，餐飲業正面臨充滿挑戰的商業環境，包括香港經濟增長放緩，消費意欲疲弱，遊客人數減少，亦影響集團餐廳的消費總額，以及中美貿易戰存在不確定性及餐廳所在商場的營業時間縮短，因此其總體影響對集團業務而言極具挑戰。

集團將根據經濟及餐飲業的不斷變化不斷調整業務策略，還將密切監控及評估每家餐廳的業績，並採取積極措施如成本控制，降低表現欠佳餐廳可能給集團帶來的不利影響。

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