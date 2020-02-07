【急撲水】內房1月境外發債勁飆9倍 創新高
2020年02月07日 17:52
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(Getty Images圖片)
內地媒體引述克而瑞研究中心的統計數據指出，今年1月內地房地產企業海外發債規模創新高。期內95家內房企的境外債權融資達1,099.7億元人民幣(下同)，對比去年12月急飆922.4%；其中，境外債的發行量為1,075.3億元，單月計為歷來最大規模。
數據又顯示，1月內房企境外債的發行量按月飆10倍，按年亦升20%。至於1月境內債發行量，亦按月升287%至241億元。
此外，1月內房企共有25筆債券到期，金額合共達524.5億元；據中國指數研究院的統計，今年首季美元債到期償還金額為110.75億美元，佔全年33.27%。
分析指，從數據可見，內房企首季資金壓力巨大，而武漢肺炎在內地持續擴散，令新春至今內房企的銷售幾乎完全停頓，資金回籠勢將大失預算，形勢雪上加霜。
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