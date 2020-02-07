Facebook要求人面識別公司停止採集數據
2020年02月07日 18:23
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(Getty Images圖片)
用戶在Facebook上載的生活照，可能被AI(人工智能)公司用作建立資料庫．外國媒體報道，Facebook向人面識別公司Clearview AI發出了一封勒令停止通知函，要求其停止從Facebook和Instagram上獲取數據。
據悉，Clearview AI的服務已被全球600多家執法機構使用，該公司聲稱，其準確率達到99.6%。
早前有報道指，Clearview AI在沒有得到許可的情況下，從Facebook、Twitter等網站下載了30多億張圖片。
除了Facebook，微軟旗下的領英(LinkedIn)、Twitter等也要求Clearview AI停止獲取它們的數據。
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