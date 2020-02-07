東瀛遊撈埋社福機構？

事實上，該公司早前已經喺其尖沙咀茶室向公眾免費派發約2萬個口罩。該公司助理董事袁灝頤就話，派口罩活動必須考慮到公眾秩序、衞生安全和實際執行上嘅難度，唔可以去各個基層社區直接派發。

佢仲話，唔少基層家庭為生計奔馳，無辦法抽時間派隊拎口罩。面對住價格急升、動輒幾十元一個口罩，更係難以負擔，所以決定同社福機構合作，等啲口罩可以直達基層社區，幫助唔同年齡、種族，以及階層嘅有需要人士。

不過，啲口罩邊度嚟？袁氏話，所有口罩由日本及韓國採購而嚟，並多謝日本各地縣政府、觀光局，以及其他合作夥伴協助，公司先可以順利搜羅口罩。

該5間社福機構為基督教家庭服務中心、聖雅各福群會眾膳坊食物銀行、基督教關懷無家者協會、香港基督教服務處，以及明愛利孝和護理安老院及明愛賽馬會長者日間綜合服務中心。是次捐贈8,000個成人口罩及2,500個小童口罩，料劏房住戶、無家者、安老院舍長者、兒童之家院舍兒童、少數族裔等人士能受惠。

香港「一罩難求」，小記見到好多有長者為求口罩，而不惜通宵排隊，情況真係好令人難過，相信東瀛遊今次會幫到唔少人。不過小記最希望應該做嘢嘅人快啲做，咁普羅大眾就唔洗為防疫物資而傷神、頻撲，亦希望疫情快啲完結，人人身體健康。

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