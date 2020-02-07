武漢肺炎：內企債務危機！投資者不滿減值　大發脾氣

外國傳媒引述消息人士透露，在債券持有人強烈批評其未能償還8.5億美元(約66億港元)的美元債券後，深陷困境的中國國有鋁生產企業周五(7日)提前結束了投資者電話會議。

幾位撥進電話會議的人表示，青海省投資集團的離岸債券管理人，於香港時間周五下午1時召開了電話會議，向投資者介紹本周提出的收購要約。他們表示，大約半個小時後，隨着按照最高63%的折價回售債券的可能性，導致一些投資者大發脾氣，公司高管匆匆結束了會議。

消息人士稱，債券持有人認為，低收購報價會損害他們的利益，並將該公司違約歸咎於青海政府。

今年1月，青海省投成為不到兩個月內第二家對美元債券違約的大型中國國有公司，表明國有部門在經濟放緩之際，面臨的壓力日益增大。

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