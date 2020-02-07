共度時艱！信銀國際支援中小企私貸 額度最多15萬
2020年02月07日 20:08
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中信銀行(國際)宣布推出支援中小企持有人的私人分期貸款，貸款金額分別為8萬元及15萬元，以幫助僱員不多於50人的中小企持有人，紓緩於經濟下行期間的短暫經濟壓力。
該行指，如申請貸款額為8萬元，申請人數目不可少於2位，最近3個月之銀行戶口平均結餘需不少於1.5萬元；貸款額為15萬元之申請人人數，則不可少於3位，平均結餘要求為2.8萬元。
以上貸款計劃的還款期為24個月，成功申請者於首12期還款期，只需償還利息予銀行，毋須償還本金，本金與利息將由還款期第13期起開始償還。
值得留意的是，申請人毋須提供任何抵押品及繳交任何申請費用，惟必須為本地註冊成立公司的持有人或股東，其公司亦必須在香港註冊成立24個月或以上，而最近3個月銀行戶口平均結餘需達到指定金額。交齊文件後，一般可於5個工作天內確認批核結果。
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