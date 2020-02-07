武漢肺炎：中國正努力確保14億人糧食供應充足

財經媒體彭博報道，上周在一條自南方進入北京的擁擠高速公路上，幾十輛滿載着食物的貨櫃車排隊，等待醫療衛生人員逐一篩查車上人員的健康狀況。

北京市裏，人們着急地搶購囤積食物，超市貨架很快便一掃而空。不久前，政府封鎖了冠狀病毒疫情震中湖北，而當地也是中國中部交通的心臟。

目前確保14億人的糧食供應，是中國政府面臨的最關鍵挑戰之一。在疫情爆發前，由於豬瘟和長達數十年的污染及城市擴張，完成這任務已不易，在恐慌性囤積食物發生幾天後，政府就開通了必要食品和醫療物資的「綠色通道」。

北京東方艾格農業諮詢公司資深分析師馬文峰表示，一旦食品價格飆升，就可能導致社會動盪，所以中國政府才把這問題當成頭等大事。他說，食品更重要，甚至比口罩還重要。

政府的措施正在首都發揮效力。本周記者前往北京的一家超市，發現原本最快被搶購一空的新鮮蔬菜和水果堆滿了貨架。有50多歲市民說：「我們已不擔心了，要甚麼都能買到。」

商務部數據顯示，周四(6日)蔬菜平均價仍較假期前高出11%，而豬肉價格上漲了4.1%。中國官方指出，正向武漢運送國家豬肉儲備，再進一步釋放了10,000噸的豬肉儲備。由於疫情在農曆春節期間傳播，許多市民已為假期採購了充足的食物，故超市的搶購更多是「心理」層面的。

此外，中國還有大量的大米、小麥等基本糧食儲備，存儲在全國各地的糧倉中。國家糧食和物資儲備局要求地方政府做好糧油供應，防止出現脫銷、搶購、價格飆升的情況，並表示將視乎情況投放地方儲備。政府有足夠的大米和小麥儲備，保障全國一年的供應。

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