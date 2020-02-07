武漢肺炎：鴻海通知深圳工廠僱員暫不要回廠

根據財經媒體彭博獲得的一份內部備忘錄顯示，鴻海通知深圳工廠僱員，在已經延長的春節假期於2月10日結束之時暫不要回廠。

這份備忘錄顯示，這家蘋果公司(Apple Inc.)最重要合作夥伴，在抑制新型冠狀病毒蔓延方面所作出極大努力。

目前疫情已使中國製造業陷入了大面積停工，富士康(鴻海)的主要iPhone生產基地位於鄭州，但是沿海城市深圳是其中國總部，那裏數以萬計的僱員大多都是外地人。公司的部分iPhone也在這裏組裝。

富士康在給所有員工的文字簡訊中說：「為保障每個人的健康和安全，並遵守政府的防病毒措施要求，我們敦促大家暫時不要返回深圳，我們將隨時向大家通報深圳情況的最新進展。在此期間公司也會保護每個人的工作相關權益。至於深圳員工何時可以實現快樂大團圓，敬請大家等待進一步的通知。」

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