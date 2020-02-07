樓價UPDATES：二手業主大手劈價　要錢唔要樓

樓市受新型肺炎疫情打擊，部分業主大手劈價務求沽貨，西貢逸瓏海滙一房戶大幅割價逾14%，以筍價558萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣1座高層A室，實用面積658方呎，三房連套房間隔，獲租客以月租3.35萬元承租，實用呎租50.9元。

●鰂魚涌太古城海星閣中層H室，實用面積603方呎，兩房間隔，成交價1,150萬元，實用呎價19,071元。

●柴灣杏花邨5座高層6室，實用面積453方呎，兩房間隔，以738萬元獲承接，實用呎價16,291元。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣碧海藍天2座中高層C室，實用面積499方呎，兩房間隔，去年12月開始放售，開價860萬元，微減12萬元，以848萬元沽出，實用呎價16,994元。

●長沙灣宇晴軒1座高層A室，實用面積554方呎，三房間隔，放租一個月，減租1,000元，成交月租2.2萬元，實用呎租39.7元。

●奧運站帝柏海灣3座低層G室，實用面積469方呎，兩房間隔，原叫價1,050萬元，放盤3個月減價70萬元，終以980萬元成交，實用呎價20,896元。

●將軍澳維景灣畔11座中高層G室，實用面積499方呎，兩房間隔，成交價855萬元，實用呎價17,134元。

●鑽石山星河明居E座高層2室，實用面積1,017方呎，原則三房連套房間隔，現改為四房連套房設計，以1,868萬元沽出，實用呎價18,368元。

●將軍澳中心2座中層C室，實用面積680方呎，三房連套房間隔，原叫價1,050萬元，減至990萬元成交，減幅約5.7%，實用呎價14,559元。

－－－－－－

新界區

●西貢逸瓏海滙3座極低層E室，實用面積424方呎，一房間隔，原叫價650萬元，減價14.2%至558萬元成交，折合實用呎價13,160元。據了解，原業主於2016年9月斥資483萬元購得，是次轉手帳面獲利75萬元，升值約15.5%。

●大圍盛世3座高層SB室，實用面積786方呎，三房連套房間隔，以1,265萬元易手，實用呎價16,094元。

●大埔富善大廈低層A室，實用面積378方呎，兩房間隔，以380萬元沽出，實用呎價10,053元。

●東涌映灣園6座高層H室，實用面積901方呎，三房連套房間隔，近日以950萬元售出，實用呎價10,544元，屋苑本月暫錄2宗成交。

●元朗翹翠峰1座中層F室，實用面積580方呎，兩房間隔，叫價650萬元，議價後以645萬元沽出，實用呎價11,,121元。

●沙田河畔花園D座高層2室，建築面積385平方呎，實用面積269平方呎，2房間隔，以485萬元易手，實用平均呎價18030元。據了解，原業主則於2015年以367萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位獲利118萬元離場，單位升值約32%。

－－－－－－