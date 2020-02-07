武漢肺炎：日圓失避險功能　市場這樣解釋...

外國傳媒報道，日圓一向是主要避險貨幣，每當有重大負面事件，都是第一時間上揚的金融資產之一。不過，在武漢肺炎疫情加劇期間，日圓兌美元不升反跌，由從1月31日每百日圓兌每美元兌108.34水平，跌至目前約109水平，市場估計是炒作日本和中國合作放水。

市場猜測日圓貶值的原因，與日本政府透過世界最大養老基金、有「鯨魚」之稱的政府養老投資基金(GPIF)，以現金出售日圓及中國人民銀行的大規模公開市場操作有關。人民銀行周一(3日)一下子釋出資金達1.2萬億元人民幣。

日本央行行長黑田東彥周二(4日)表示，目前決定央行是否要採取寬鬆政策言之尚早，但央行仍會密切關注疫情發展，因與2003年「沙士」相比，武漢肺炎對經濟的衝擊可能更大。

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