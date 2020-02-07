武漢肺炎：上海商業銀行周六起調整分行營業時間

上海商業銀行宣布，暫時調整分行營業時間。由2月8日(周六)起，營業時間為星期一至五：上午9時至下午4時15分；星期六則是以下9間分行調整營業時間，由早上9時至中午12時正，其餘分行休息：

【分行地址】

中環總行：香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈大堂樓層

北角分行：北角英皇道486號

軒尼詩道分行：灣仔軒尼詩道302號集成中心LG16號

西環分行：香港西環卑路乍街57-61號地下2號舖

旺角分行：旺角彌敦道666號

尖沙咀分行：尖沙咀漢口道7號

葵涌分行：葵涌青山公路482號和記新邨3號

荃灣分行：荃灣青山公路405號

元朗分行：元朗康樂路17號

客戶可繼續使用銀行的網上理財、流動理財、電話理財服務，以及自動櫃員機處理帳戶事宜。

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