武漢肺炎：皇璽餐飲旗下機場餐廳將暫時停業
2020年02月07日 20:46
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皇璽餐飲集團(08300)公布，集團收到一封機場管理局的日期為2月6日的正式電子郵件，告知因航班數量大幅減少，香港國際機場的北衛星客運廊將於2月11日起臨時關閉，直至另行通知為止。
該處是以「中國廚房」品牌經營的餐廳所在地方。因此，餐廳將於2月10日起關閉，直至另行通知重開為止。餐廳佔集團截至2019年12月31日止9個月期間的收益約13.7%。
臨時關閉後，集團將繼續在香港市區經營6間餐廳，包括3間以加盟品牌「度小月」在尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場，以及南昌V Walk經營的餐廳，一間以加盟品牌「翰林茶館」在尖沙咀海港城經營的餐廳，一間以加盟品牌「Flamingo Bloom」在赤柱赤柱廣場經營的餐廳，以及一間以自主品牌「大呷台灣」在中環經營的餐廳。
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