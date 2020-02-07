武漢肺炎：石油減產現分歧　俄羅斯成關鍵

面對武漢肺炎對國際油價的衝擊，產油國加大減產已是市場共識，惟外國媒體報道，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)對此出現內部分歧。

據報，俄羅斯對沙特要求提前舉行減產會議不置可否，並建議按原定計劃在3月初才舉行會議。俄羅斯能源部長諾瓦克表示，該國仍在評估疫情的影響，故尚未決定採取適當的應對措施。

受武漢肺炎影響，油價跌至一年低位，布蘭特期油已累跌逾15%。

事實上，OPEC+的聯合技術委員會已提出一項每日再減產60萬桶的臨時建議，如果所有成員都同意，削減行動立即開始，且持續到6月。另外，目前已實行、並在3月到期的每日210萬桶減產措施，延長至今年底。

據報，油組內部仍對俄羅斯未來幾天的回應有信心。

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