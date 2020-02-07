武漢肺炎：香港不容拖？新加坡「減辣」 防樓市崩潰
2020年02月07日 21:58
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，新加坡當局正採取各項措施，以緩解武漢肺炎疫情衝擊，其最新舉動為放寬管控樓市價格法規！
新加坡原先規定，有外國股東的開發商必須在5年內完成其住宅項目、兩年內出售所有住宅單位，否則將被罰款，目前正計劃與新加坡有實質聯繫的上市開發商，將不受此法例規範，並允許他們延遲推出房地產項目。
金融機構Jefferies分析師Krishna Guha認為，此舉是新加坡政府選擇性放鬆政策，有望阻止建商迅速減價賣樓，免樓市受衝擊。
事實上，一旦新加坡樓市大冧，對消費者信心和家庭財富有巨大影響，因超過90%新加坡公民，都是借按揭買樓。
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