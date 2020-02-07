【財經評論】經濟模式隨疫變　樓價堅挺有盡時

一場武漢肺炎，除了讓全民惶恐，更要被迫改變生活習慣，最簡單的例子就是戴口罩，相信不少人由起初覺得呼吸困難，到現時已逐漸適應，與手機一樣成為外出必需品。正所謂：「習慣成自然」，經濟模式也是一樣，疫情很大程度加速了網絡商業及數碼貨幣的發展，工作崗位也可能會因而出現天翻地覆的轉變，造成實體舖市及商廈被迫轉型，繼而再打擊整體樓市的長遠升值潛力。

隨着疫情不斷演變，已有專家直言，病毒不一定在夏天就能因高溫環境而結束，警告不要望天打卦，意味着民眾戴口罩的日子可能會持續一段較長時間，政府及企業實施在家工作的日數相信亦會破紀錄，員工透過視像及相關應用程式溝通，久而久之，當初管理人員擔心的工作效率問題，可能被證明是杞人憂天。一旦證實效率相差不大，企業就有節省租用部分寫字樓的意欲，從而令相關租金有下滑趨勢，即使堅挺不落，也難以大漲。

由於香港沒有「封城」，或許港人未察覺購物模式有變，惟作為今次主要疫區的內地，以億計的民眾被「隔離」，令「無接觸配送」迅速崛起，簡單來說就是網購為勢所逼而進化了。若要親自上街購買新鮮食物，就有「無人超市」。這些概念之前因保安及生活習慣等問題而難以普及，目前則被迫盛行，收銀員不再渴市。在科技監察下，顧客只須以手機掃條碼結帳即可，全程沒有人與人之間的接觸，同時可廿四小時營業。誠然，即使疫情過去，民眾也會從此警惕衞生習慣之重要，實體舖市需求確實會減少。

若然商業可部分在家工作，零售可全自動的話，實體貨幣自然會被取代！事實上，近日就有報道指出，包括英國、瑞士、瑞典、加拿大、日本在內的中央銀行，連同歐洲央行與俗稱「央行之母」的國際清算銀行，已於一月組成工作小組，研究由央行推出數碼貨幣的議題，估計六月就有初步定案，中國自身也早有研究數碼貨幣，經過今次疫情，隨時順理成章地搶先成為全球示範單位！

當數碼化加速盛行，大量的商廈及舖位傳統功能有變後，樓市所謂的剛性需求令供應不足情況會怎樣？須知道政府是可以隨時改變土地用途，酒店、商廈申請改作住宅已非新鮮事。近日由於疫情肆虐，有業主就索性以「視像」租樓！足見時勢會迫使行為轉變，無論有否置業需要，也須洞悉未來，方能作出最明智的決定。

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