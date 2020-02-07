夜市UPDATES：美股曾挫200點　港夜期二萬七掙扎

武漢肺炎陰霾不散，美股走勢依舊波動。道指早市仍跌171點或0.58%，報29,208點；標指報3,328點，跌17點或0.51%；納指報9,525點，跌46點或0.48%。

港股期指隨外圍向下跌，跌至二萬七邊緣，目前報27,049點，跌225點，低水355點。

本周美股表現波動，市場由憂慮武漢肺炎衝擊轉而擔心美股估值過高。周四三大股指均創盤中及收市新高。

一些市場策略師認為美股價值已經過高，並認為市場中出現的警告信號也越來越多了。Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示，展望後市股市下挫10%的機會將遠高於再漲10%。他表示，由於大多數散戶投資者已在2019年獲得出色的回報，此時不宜再去追逐股市風險。

經濟數據方面，美國1月份非農業職位增長22.5萬個，遠多過市場預期的16.5萬個；期內失業率微升0.1個百分點至3.6%，仍貼近半世紀低位。

非農就業數據公布後，市場預計聯儲局最快9月才減息，此前預計是7月。根據聯邦基金利率期貨暗示，市場預計聯儲局在3月會議上維持利率不變的機會升至94%，減息機會僅6%，料當局2020年可能減息1次，最早9月，惟機會僅62.1%，不算很高。美匯指數短線上揚近10點，漲幅進一步擴大至0.2%，報98.65。

另外，內地疫情引發全球經濟放慢疑慮，各地央行可能需要放水應對。澳元顯著受壓，最多挫1.01%至66.62美仙，創2009年以來新低；澳元兌港元低見5.173。

【22:30】疫情擴散憂慮揮之不去，美股連升4天後，周五開市早段從紀錄高位回落，道指跌210點，報29,169點；納指跌58點，報9,514點；標指跌16點，報3,329點。

紐交所母公司洲際交易所(ICE)表示，不再尋求收購拍賣網站eBay。eBay股價早段挫4%至36.48美元。

圖片社交網站Pinterest去年第四季每股虧損6美仙，期內收入大增46%至近4億美元，令全年收入首次突破10億美元，達11.4億美元。該公司並預期，今年收入可進一步升至15.2億美元，多過市場預期，股價早段漲13.3%，至26.08美元。

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