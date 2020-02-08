【財經要聞】二手樓市冰封　交投縮達9成

武漢肺炎迅速蔓延，二手樓市冰封。本月首七日全港7個主要住宅區買賣成交，較上月同期全數下挫，其中5個只錄單位數交投。包括粉嶺及上水的北區期內僅錄兩宗成交，按月急挫達90%，而將軍澳及馬鞍山二手交投亦跌約75%。

北區鄰近入境關口，樓市幾近癱瘓。美聯周志強稱，本月暫時僅錄得1宗私樓及1宗公屋成交，現時準買家對後市觀望，睇樓量大減。同時，業主覺得市況去向未明，暫時未見大幅劈價，普遍只維持5至8%議價空間，減幅並不吸引，成交步伐因而煞停。

至於有肺炎確診患者的地區，情況同樣慘淡。香港置業劉浩勤表示，將軍澳本月暫錄10宗二手買賣，較一月同期多達41宗，大幅減少約31宗。

他又稱，區內有個別屋苑出現減價放盤情況，單單在過去兩日，該行已錄至少13個減價個案。將軍澳中心1座一個中層單位，實用面積465方呎，原先開價860萬元放售，剛降價至798萬元，減幅約7%，呎價約17,161元。同區蔚藍灣畔7座實用面積802方呎放盤，減價100萬元，最新叫價1,400萬元。

馬鞍山本月只錄約6宗二手買賣，較上月同期減少約18宗。美聯陳少鴻透露，市民對樓市失去信心，準買家大幅還價，但放盤仍未配合。

而向來交投活躍的東涌及青衣二手屋苑，本月成交量跌至僅5宗及3宗。利嘉閣關騰達指出，近期東涌區業主盤或連約盤，都難預約睇樓。雖然市場仍有準買家搵樓，但他們普遍希望以低層價錢，購入高層放盤。再者，業主已有沙士經驗，預期樓價短時間會再升，故寧願再等，都不會劈價。

他透露，區內指標屋苑映灣園的6座高層H室，實用面積901方呎，剛以950萬元售出，呎價10,544元，貼近早前成交市價，反映現時樓價跌幅仍然有限。

另方面，一手樓市場暫未有大型新盤發售，長沙灣單幢樓WEST PARK周五(7日)進行次輪銷售，推出共10伙。興勝項目管理董事周嘉峯表示，該盤錄得兩宗成交，包括15樓A室，實用面積339方呎，成交價712.7萬元，呎價21,024元創項目新高。他指出，該盤至今累沽12伙，扣除優惠套現約7,740萬元，平均呎價約1.92萬元。而南豐集團的將軍澳日出康城LP6，更新銷售安排，周五起停售餘下單位。

面對樓市冰河期。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，交投淡靜，樓價一定有壓力，預期本月二手住宅交投量跌至約2,000宗，較正常市況少約50%。而一手樓市場若未有大型新盤趕及推出，成交量有機會下滑至300宗，較上月約1,200宗大減。

他又稱，近日細價樓市場仍有人睇樓，相信市場仍有需求，但疫情對豪宅影響較大，情況更為淡靜。估計要待肺炎確診宗數回落，業主叫價回軟，以及累積購買力釋放，樓市屆時才有望復甦。

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