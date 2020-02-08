歐股收市下挫　德國DAX跌61點

歐股收市周五(7日)下挫。英國富時100指數收報7,566點，跌38點或0.51%；法國CAC指數收報6,029點，跌8點或0.14%；德國DAX指數收報13,513點，跌61點或0.45%。

投資者繼續觀察新型冠狀病毒疫情對經濟前景的影響，標普全球評級(S&P Global Ratings)周五發表報告，下調中國今年經濟增長預測，由5.7%降至5%。

據報道，中國國家主席習近平周五早上跟美國總統特朗普通電話。白宮發言人表示，特朗普對於中國在應對新型冠狀病毒疫情的實力上充滿信心。

個股方面，瑞信宣布行政總裁Tidjane Thiam將於2月14日辭職，由Thomas Gottstein接任。瑞信股價全日上漲0.23%。

化妝品牌L’Oreal上季收入按年增11.4%超預期，股價收市上漲1.08%。

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