華爾街最強經濟師：料內地首季經濟「零」增長

外媒報道，超過30年以來一直是機構投資者民調首選的經濟師、Evercore ISI主席Ed Hyman表示，預期中國今年首季經濟增長將降至零，坦言中國增長正在顯著放慢，令很多人感到憂慮。

Hyman認為，新型冠狀病毒將不會對美國經濟造成重大影響，因為美國非常穩固。不過，他說：「這(問題)不是病毒，而是貿易問題。人們不出外。他們不消費，而這尤其對中國造成傷害。」

他相信，市場拋售已經過度，又指2003年沙士期間，美國經濟有所升溫。

國家統計局上月公布，內地2019年全年國內生產總值(GDP)增長放緩至6.1%，但創下1990年之後最慢增速。

投資者繼續觀察新型冠狀病毒疫情對經濟前景的影響，標普全球評級(S&P Global Ratings)周五發表報告，下調中國今年經濟增長預測，由5.7%降至5%。

據報道，中國國家主席習近平周五早上跟美國總統特朗普通電話。白宮發言人表示，特朗普對於中國在應對新型冠狀病毒疫情的實力上充滿信心。

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