武漢肺炎：聯儲局警告影響恐蔓延全球
2020年02月08日 02:27
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美國聯儲局周五(7日)發表報告，指新型冠狀病毒對美國經濟帶來新風險，認為「近日疫情爆發恐衝擊中國，其影響將蔓延到全球其他經濟體。」報告並警告，中國企業及金融領域顯得脆弱，令該國容易受到不利發展所拖累。
聯儲局指，由於中國規模龐大，在面對重大困境時，市場可能會降低風險偏好，使美元轉強，而貿易及商品價格將會受損，整體影響將擴散到美國以至全球市場。
聯儲局主席鮑威爾在上周亦提到，新型冠狀病毒是嚴重的問題並將打擊中國經濟，故聯儲局正密切關注疫情發展。
不過，其他分析傾向相信疫情問題不會對經濟造成重大影響。聯儲局副主席克拉里達早前則稱，「一至兩個季度的經濟放慢相信不會影響到整體形勢。」
中國人民銀行(即中國央行)周五指出，新型冠狀病毒的爆發只會對經濟帶來暫時性破壞。
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