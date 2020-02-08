紐約期油收挫0.8%　續陷技術性熊市

市場對全球經濟前景感到憂慮，國際油價周五受壓。紐約期油收報每桶50.32美元，跌63美仙或1.2%；布蘭特期油收報每桶54.47美元，跌46美仙或0.8%。

全星期計，紐約期油累跌2.4%；布蘭特期油累跌3.8%，兩者均連跌5周，創新出自2018年11月以來最長跌勢，並且自高位回落逾兩成，陷入技術性熊市。

AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam指出，美國最新就業數據強勁，但對油價沒有幫助。市場更關注石油輸出國組織及其盟國(合稱「OPEC+」)會否擴大減產。

油服公司具克休斯周五公布，上周美國石油鑽井數增加1台，至676台。

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