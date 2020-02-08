美股收市：經濟前景憂慮升溫　道指跌277點

疫情擴散憂慮揮之不去，投資者對全球經濟前景憂慮升溫，美股3大指數周五(7日)受壓，自紀錄新高回落，並結束連續4日升勢。

道指收報29,102點，跌277點或0.94%；標指收報3,327點，跌18點或0.54%；納指收報9,520點，跌51點或0.54%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升3%、3.17%、4.04%。

美國聯儲局發表報告，指新型冠狀病毒對美國經濟帶來新風險，認為「近日疫情爆發恐衝擊中國，其影響將蔓延到全球其他經濟體。」

據報道，中國國家主席習近平周五早上跟美國總統特朗普通電話。白宮發言人表示，特朗普對於中國在應對新型冠狀病毒疫情的實力上充滿信心。

對於後市，Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示，展望後市股市下挫10%的機會將遠高於再漲10%。

他表示，由於大多數散戶投資者已在2019年獲得出色的回報，此時不宜再去追逐股市風險。

經濟數據方面，美國1月份非農業職位增長22.5萬個，遠多過市場預期的16.5萬個；期內失業率微升0.1個百分點至3.6%，仍貼近半世紀低位。

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