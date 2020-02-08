武漢肺炎：Apple將部分中國分店關門時間延長

武漢肺炎疫情肆虐，蘋果公司(Apple Inc.)將中國零售店臨時關閉時間再延長數日，意味着對該公司重要的中國地區銷售受疫情影響的時間，可能比預期更久。

Apple於周五(7日)發表聲明指出，正在為恢復中國分店的營業做準備，惟未提供具體日期，只稱與公共衞生專家和政府當局的諮詢後，將於下周一(10日)重新開放中國辦公室和聯絡中心，其網上商店仍然會開放。

該公司此前宣布將暫時關閉在中國的所有42家門店，直至2月10日。但根據其官網，只有兩至三家分店按原定計劃於下周一恢復營業，大部分分店將於下周四及周五(13及14日)限時開放，惟仍有部分分店延長關閉時間至下周六(15日)。不過，有關日期可能會再有變化。

此外，財經媒體彭博獲得的一份內部備忘錄顯示，Apple最重要合作夥伴鴻海，通知其深圳工廠的員工，在已經延長的春節假期於下周一結束之時暫不要回廠。目前疫情已使中國製造業陷入了大面積停工，富士康(鴻海)的主要iPhone生產基地位於鄭州，但是沿海城市深圳是其中國總部，那裏數以萬計的僱員大多都是外地人。該公司的部分iPhone也在該處組裝。

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