巴西1月通脹0.21%

外媒報道，巴西1月份通脹0.21%，低過去年12月的1.15%，創該國貨幣雷亞爾於1994年面世以來的最低水平。

期內，肉類價格跌幅較大，跌4.03%，其次為服裝支出、健康和個人護理，分別跌0.48及0.32%。由於汽油和乙醇價格分別上漲0.89和2.59%，使運輸價格升0.32%。此外，住屋成本升0.55%、食品和飲料升0.39%。

數據顯示，過去12個月巴西通脹累計為4.19%，低於上一個12個月的4.31%，但略高於政府設定的今年通脹管控目標中值4%。

從各大城市看，按過去12個月累計，北部帕拉州首府貝倫通脹最高，達5.61%。其次是東北部福塔萊薩，通脹為5.14%。至於該國最大城市聖保羅、第二大城市里約熱內盧和首都巴西利亞的通脹，分別為4.55、3.6和3.57%。

分析認為，目前巴西經濟穩步復甦，利率處於較低水平，購買力和消費不足，通脹處於可控範圍內。據金融市場最新預測，巴西今明兩年的通脹預期分別為3.4和3.75%，均低於政府管控目標中值。

－－－－－－