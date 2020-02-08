傳Facebook等美企考慮取代香港作為全球數據中心替代方案
2020年02月08日 09:21
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外電引述消息報道，美國政府以國家安全為理由，反對由美國洛杉磯連接到香港的跨太平洋海底光纖纜的計劃後，Google及Facebook等美國科技企業正考慮取代香港作為全球數據中心的替代方案。
消息指出，Google和Faceboo上周要求美國當局批准啟用該互聯網連接到台灣和菲律賓的部分，但擱置連接到中國的部分。該兩家公司為洛杉磯與香港之間長達8,000英里的跨太平洋海底光纖纜提供資金。該光纖纜原由Google、Facebook以及中達集團控股(00139)旗下PLD公司共同投資及興建，其後鵬博士公司於2017年收購PLD公司的93%股權。
Google發言人表示，正為多項海底電纜項目尋求批准，將遵守相關機構的決定。Facebook的發言人亦稱，正在尋求所有適當的許可渠道。
據悉，部分美國科技企業亦正考慮台灣、菲律賓、越南及關島，作為連接跨太平洋海底光纖纜的替代着陸點。
分析認為，美國的擔憂反映出政府愈來愈不信任中國的技術雄心，美國封殺中國電訊設備商華為便是其中一例。此外，香港連月來的社會衝突，影響法治信心之餘，亦對其金融中心的未來前景造成影響。
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