傳Facebook等美企考慮取代香港作為全球數據中心替代方案

外電引述消息報道，美國政府以國家安全為理由，反對由美國洛杉磯連接到香港的跨太平洋海底光纖纜的計劃後，Google及Facebook等美國科技企業正考慮取代香港作為全球數據中心的替代方案。

Google發言人表示，正為多項海底電纜項目尋求批准，將遵守相關機構的決定。Facebook的發言人亦稱，正在尋求所有適當的許可渠道。

據悉，部分美國科技企業亦正考慮台灣、菲律賓、越南及關島，作為連接跨太平洋海底光纖纜的替代着陸點。

分析認為，美國的擔憂反映出政府愈來愈不信任中國的技術雄心，美國封殺中國電訊設備商華為便是其中一例。此外，香港連月來的社會衝突，影響法治信心之餘，亦對其金融中心的未來前景造成影響。

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