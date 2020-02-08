1周10大驚奇：股市狂升冇炒錯？疫情催生全球「經」變？

2020年1月過去，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行，惟港股受累於武漢肺炎疫情影響，市況大幅波動，異象於大年初一警告調整來了，大冧市過後，如今則預言未來一個月應能平穩度過，相信最壞的時候暫已過去，投資者不妨參考一下。

【1、異象：國情咨文預示未來1個月冇股災】

美國總統特朗普星期二(2月4日)發表了國情咨文(即「施政報告」)，投資者必須關注股市翌日反應，因這會成為短期去向指標。

根據往績，投資者若想預示未來1個月有沒有特大股災，可觀察美股星期三(2月5日)會否跌逾1%，結果是升逾1%。

回顧2001至2019年美國總統發表國情咨文後標指表現(本文附圖一)，自2001年以來，在國情咨文發表後的一周，標指通常要跌1%，過去19年只有7年是升市。不過，之後1個月標指通常是「正回報」，除非發表國情咨文後翌日美股大跌逾1%，例如2001、2014、2016年，否則投資者不用太擔心。

若再按往績顯示，國情咨文發表後翌日標指升逾1%的例子是2002年及2017年，之後1個月也是平穩度過，故今次有機會在未來1個月股市都能安然過去。

【2、市場樂觀！疫情3月初就會到高峰？】

說回武漢肺炎，相信很多人都想疫情快點過去，一般估計要到4至5月。本周就有報道指，根據香港投資公司Gavekal Research進行的量化分析，疫情有望在「3月初」達到高峰。

該機構基金經理Didier Darcet表示，建議投資者關注病毒傳播加快的速度，新病例數量增加的速度其實較上周為低。

他說，如果到2月9日為止，累計冠狀病毒感染病例總數低於52,000例，這表明疫情傳播的速度與他的模擬相符，並有望在幾周內達到高峰。事實上，截至2月6日，全球總病例超過28,000例，仍低於Gavekal的32,000例預測。

Darcet承認，他的模型不算嚴謹，但指該模型針對災難性的疫情風險提供「自上而下」的觀點。

【3、星級大戶未驚過！「新興市場之父」籲低撈】

事實上，正當投資者憂慮武漢肺炎疫情進展之際，「星級」國際大戶並未驚慌，反而估計疫情只會對全球經濟帶來短暫影響，並指新興市場出現「買入」機會。

管理資產達1.45萬億歐元的歐洲最大基金經理、Amundi首席投資官Pascal Blanqué表示，武漢肺炎是目前市場大幅波動的主因，令風險資產由去年10月開始的升浪停止，惟相信疫情只會帶來短暫影響。

曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、2018年「貼中」新興市場有股災，並有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)亦表示，疫情對中國經濟的影響短暫，或許僅拖低國內生產總值(GDP)約0.5個百分點，只要疫情能在1至2個月內受控，對長期的影響有限。他又透露，股市下跌是增持新興市場的良機，並已加速買入有價值的股份。

【4、疫情反會掀起車市「恐慌性購買」？】

其實，「逆向思維」絕不是上述那麼簡單，你又會否相信以下分析？晨星公司的Ivan Su等分析師預計，新型冠狀病毒疫情加劇，可能會讓汽車製造商迎來轉機，因中國消費者在權衡開私家車相比乘坐公共交通工具的好處。

Su在2月1日的報告中表示，在疫情達到頂峰之後，「恐慌性購買」可能增加，預計疫情頂峰將在未來1至2個月出現。他表示，非常短期之內，需求可能保持疲弱，因為消費者都閉門不出，不會去經銷門店。

對於面對中國車市低迷的汽車製造商而言，任何需求的成長都是令人欣慰的消息。中國這個全球最大汽車市場的銷量面臨連續第3年下降的風險。不過，供應問題可能阻礙復甦，因為疫情已導致武漢和全國許多地區的工廠停工。

Piper Sandler分析師Alexander Potter和Winnie Dong將此次疫情與2003年「沙士」進行對比，後者給汽車需求帶來輕微積極影響。不過，分析師在1月27日的報告中稱，「沙士」並不是一個完美的參照物，因中國汽車市場規模現在已大得多，而可挖掘的潛在需求空間較小。

兩家機構的研究人員估計，從長遠來看，中國經濟增速放緩將繼續對汽車銷售造成壓力。

【5、疫情反會證實「在家工作」行得通？】

除了車市有「另類思維」外，疫情可能會帶來新氣象！由於新型冠狀病毒疫情爆發，在家工作不再是一種特別待遇，而是必要，成千上萬的企業正設法弄清如何在虛擬世界中保持營運。

Interpublic Group旗下上海廣告公司Reprise Digital董事總經理Alvin Foo說：「這是我們進行大規模在家辦公測試的一個好機會。顯然，對於一個需要面對面集思廣益的創意廣告公司而言，這並不容易。」Reprise Digital有400名員工，意味將進行很多視頻聊天和電話通話。

事實上，隨着中國公司開始恢復營運，可能會催生世界上「最大」的在家工作實驗，亦意味着會有更多的人，嘗試通過視頻聊天應用程序，來組織客戶會議和小組討論，或在諸如企業微信或字節跳動的Lark等生產協作軟件平台上討論計劃等。

有管理人員擔心在辦公室以外辦公將會降低生產率，但有證據表明，事實可能恰恰相反。加州斯坦福大學2015年一項研究顯示，攜程的呼叫中心的員工在家裏工作時，由於休息減少且工作環境更舒適，其生產率提高了13%。

【6、疫情反會加快全球「數碼貨幣」新時代？】

就在疫情期間，市場就出現很大變化，或許會加快傳統銀行業務的衰落！

本周有報道指，包括英國、瑞士、瑞典、加拿大、日本在內的中央銀行，以及歐央行與俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)，已在今年1月組成工作小組，研究由央行推出數碼貨幣的議題。這6家央行和國際清算銀行，也預計將在4月中舉行首次會議，討論如建立由各自央行發行的數碼貨幣。

報道指出，上述6家央行的目標為制定標準，用以管理數碼貨幣在國際各銀行間的支付問題，而安全措施也是關鍵議題之一。研究小組擬在今年6月就央行發行數碼貨幣發表臨時報告，並在秋季發表最終報告。

事實上，中國自身也有研究數碼貨幣，或許會藉助疫情而加快推出市場，因民眾開始習慣網上購物，並且「無接觸配送」，數碼貨幣是順理成章的事！

【7、疫情反會令到「無人超市」捲土重來？】

講起「無接觸配送」，鑑於疫情讓內地陷入「全民隔離」的緊急狀態，現時對於市民來說，無人的地方似乎就是最安全，於是「無接觸」的配送等一系列無人化設施開始成為焦點，當中無人超市又重新吸引市場目光。

內地的火神山醫院日前正式交付使用。同時，一家特殊的疫區超市也正式營業。據悉，該超市僅用了24小時便建成。為降低新型冠狀病毒的傳播風險，這間超市並無收銀員，顧客挑選貨品後，只需用手機自助掃碼結帳便可，而且超市不會提供收據，從而減少人與人之間的接觸，同時實行24小時營業。

無人零售沉寂了一段日子。不過如今正值非常時期，情況是否意味無人超市這一行業可以再度興起？

【8、疫情反會令港人享受「平價」水果？尤其榴槤...】

或許上述多項都未夠「貼身」，對於喜歡榴槤的朋友，今年或許有「平價」貨享用！本周有傳媒報道，中國的疫情管制措施已衝擊東南亞國家的農產品出口！

報導指出，中國是東南亞農產品出口的主要市場，據東協數據，泰國、越南約有1/4農產品出口到中國，緬甸則向中國出口超過一半的農產品。其中，泰國、越南，以及緬甸的「水果和蔬菜」出口，約有一半被中國採購。

有供應中國西瓜和甜瓜的緬甸水果商表示，現在中緬之間所有物流停止，因為沒有買家，即使將貨物運到中緬邊境也無用，故被迫「內銷」，許多農民因無利可圖，更索性不收割尚未收成的農作物。

泰國方面，由於中國人對榴槤需求不斷增長，預計今年泰國榴槤的產量達95.6萬噸，但隨着疫情爆發，料從2月下旬起，泰國恐有近100萬噸榴槤充斥市場，使價格可能從去年的每公斤180泰銖(約44.93港元)，跌至每公斤50泰銖(約12.48港元)，即大幅下跌72%。

越南方面，因中國關閉了中越之間的9個貿易據點，使越南有數百個裝滿火龍果和西瓜的貨櫃被困在邊境。越南2018年的火龍果產量超過100萬噸，在所有出口水果中，有1/3是火龍果，價值超過10億美元(約78億港元)。越南種植者協會統計，出口的火龍果中約90%進入中國。

換言之，東南亞農民可謂陷入困境，越南、緬甸當局已要求農民另尋其他出口市場或轉作「內銷」。

【9、疫情絕對估唔到 今年「黑天鵝」仲有咩？】

說回疫情，可謂是2020年伊始的「黑天鵝」事件，惟市場憂慮「沒有最衰，只有更衰」。全球最大獨立宏觀研究提供商BCA Research列出了「2020年5大黑天鵝」，投資者切勿輕視。

●中國爆金融危機

中國正面對「影子銀行」(非官方借貸渠道)擴張而形成的信貸泡沫，原本要透過金融市場「去槓桿」降低風險，但2018年遇上中美貿易戰，政府被迫暫緩「去槓桿」，並在貿易戰期間內執行寬鬆的貨幣政策。惟目前武漢肺炎疫情可謂打亂了部署，令金融危機爆發的風險增加。

●中美「開戰」

目前美國民眾對中國崛起感憂慮，故無論2020年11月美國總統大選何人當選，估計仍會對中國持強硬立場。不過，中國內部也有反美情緒，也是日益高漲，再加上政治問題爭端四起。總結來看，中美爆發軍事衝突的機會最大、也是最嚴重的「黑天鵝」。

●美國社會動盪

美國絕非相安無事，千禧世代和Z世代的年輕人正面臨嚴重的學生貸款和信用卡債務壓力，惟總統特朗普無視危機，令年輕人更活躍於選舉投票，隨時能左右政局。以目前民調來看，雖然拜登是民主黨內呼聲最高的總統候選人 但他並不受到千禧世代和Z世代年輕人喜愛，令「更左派」的候選人可能跑出。

●歐洲難民危機再起

雖然歐洲難民潮人數要重回2015年高峰的機會不高，但仍是重要的歐洲風險之一，尤其是中東附近的地緣政治局勢沒有好轉過。

●俄羅斯農民起義

最後一個黑天鵝風險是俄羅斯面臨農民起義危機，這也是最被市場低估的黑天鵝。2019年俄羅斯內部曾爆發抗議衝突，最終被警察暴力鎮壓、粗暴逮捕1,000多人，堪稱俄國近年最嚴重的鎮壓行動，為國際媒體未太重視，因香港動盪更具話題性。

要注意的是，俄羅斯社會問題未完全解決，隨時死灰復燃。

【10、今年疫情特別多！禽流感、豬瘟、瘋牛...】

其實，除了武漢肺炎肆虐，今年「疫情」可謂特別多！首先是湖南省傳出發現H5N1禽流感疫情。為防止疫情擴散，當地政府已緊急撲殺家禽近2萬隻。

據悉，湖南發生的禽流感並非近期單一個案，已是全中國最近一個月內第5宗，之前新疆在1月接連出現4宗當地野生天鵝發生禽流感。

業界指出，這次禽流感爆發有迹可尋，主因是在武漢肺炎疫情拖累下，物流受影響，導致飼料運輸不順，各地養殖企業陸續出現斷糧，使家禽免疫力下降。

如果禽流感疫情擴大，將影響蛋價，繼而使其他肉價飆升，特別是目前中國豬肉供應不足，可能加重其他非禽肉類的升幅。

此外，早前有報道指，湖北省家禽業協會表示，受封城影響，家禽飼料及生產原料供應基本癱瘓，該省3億多隻雞面臨斷糧風險。

另外，中國及越南多處也爆發禽流感，致使雞隻供應受影響，目前有媒體報道，印尼周三(5日)表示，峇里島數百隻豬因感染非洲豬瘟而死，這是印尼度假勝地峇里島首次爆發的疫情。此前，印尼蘇門答臘有3萬隻豬因此遭殃。

當地官員指出，自去年12月中旬至今，當地將近900隻豬因感染非洲豬瘟而病死。去年12月，印尼官員表示，北蘇門答臘省數以萬計的豬隻，因感染非洲豬瘟而死亡。

目前除了中國外，包括緬甸、寮國、菲律賓、越南、柬埔寨，以及東帝汶，也傳出非洲豬瘟的疫情。

更甚的是，世界動物衛生組織(OIE)本周表示，瑞士已通報一宗農場牛隻感染非典型牛腦海綿狀病變(BSE)病例，即俗稱「瘋牛症」。該組織說，這是自2012以來首宗感染瘋牛症的病例。

總結來說，或許這一切會令全球衛生意識一同提高，加速社會向數碼化轉型，實不宜輕視。

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