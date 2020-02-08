美聯：1月二手居屋註冊量按月挫兩成　創14個月新低

美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年1月二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量錄231宗，較去年12月289宗減少約20.1%，創14個月新低。

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，因此今年1月註冊個案一般主要反映去年12月市況，故此新一輪「白居二」於去年尾開始投入市場的情況尚未反映出來。至於1月份註冊數據回落除反映去年12月市況淡靜外，土地註冊處因新型肺炎一度關閉數天令註冊日數減少亦為其中原因。

回顧1月份二手居屋註冊表現，若按金額計算，300萬港元或以下註冊量表現最差，僅錄4宗，較19年12月的14宗大幅下跌約71.4%；其次為逾400萬元單位，錄203宗，按月下跌約18.1%；而逾300萬至400萬元單位錄24宗，按月亦跌約11.1%。

屋苑方面，1月二手住宅註冊量最多的6個居屋計算，屯門兆禧苑以9宗居首，按月升約50%。柴灣康翠臺、九龍灣麗晶花園、將軍澳富康花園和沙田穗禾苑均錄6宗緊隨其後，當中康翠臺按月上升約兩倍、富康花園按月升1倍；穗禾苑按月持平；麗晶花園則按月回落約33%。

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