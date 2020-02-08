武漢肺炎：工銀亞洲推按揭貸款客戶「還息不還本」措施

工銀亞洲宣布推出多項金融服務紓緩措施及費用減免或優惠。由下周一(10日)起，至8月31日，為按揭貸款客戶提供「還息不還本」措施，有需要之客戶可辦理及申請。凡供款1年或以上及還款紀錄良好的客戶便可申請，以享有6個月暫還利息不還本金的安排；而面對供款壓力較大的客戶亦可提出豁免逾期供款之罰款費用。

為全力支援抗疫人員，與參加疫情防控的醫護人員、確診患者、正在進行隔離的疑似個案患 者及其配偶，疫情期間其工銀亞洲信用卡透支因還款不便而產生的逾期費用和利息，將獲減 免。另外，今年將被收取個人信用卡年費的信用卡客戶，亦將獲自動豁免所有個人信用卡本 年度年費。

由即日起至3月31日，客戶透過網上銀行、手機銀行或分行以整額方式認購價值10,000港元(或其等值)或以上之基金產品，可享1%的認購費優惠，且次數不限。

由即日起至2月28日，工銀亞洲「理財金帳戶」客戶經網上銀行或手機銀行開立「活期寶」帳戶，並存入全新資金至「活期寶」帳戶，港幣儲蓄存款可由存入款項的首日起至上述優惠期完結前獲享儲蓄存款年利率及每個指定階段的額外年利率優惠，高達2.08%。

由即日起至12月31日，個人銀行客戶通過手機銀行以「工銀速匯」匯出款項可享手續費全免優惠；而企業客戶通過企業網上銀行以「工銀速匯」匯出款項則可享手續費五折優惠。

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