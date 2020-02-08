【零售浩劫】疫市減租又如何？分析指僅「吊住條命」

香港反修例風波引發的社會衝突拖累零售業，去年第四季零售銷貨量跌24.1%，創史上最大跌幅；而近月的武漢肺炎疫情持續擴散，更零售商叫苦連天，勢爆結業潮。零售管理協會早前已呼籲業主減租應對零售業的「超級寒冬」，悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，即使業主願意減租，對商戶而言是有一定幫助，但亦只是「吊住條命」。

他解釋，租金雖然是商戶的重要使費之一，但人工等成本依然存在，收入減少的情況下，始終有機會錄得虧損。

另補充，商戶有其盈利流程，捱幾個月「頂一頂」相信不是問題，但早於去年的社會衝突發生前，零售市況已差，估計至目前商戶已捱了約一年，抗跌力轉弱，對小企業而言，可能大半年後已無力維持，在蝕更多的情況下，有可能選擇關店。

此外，如企業爆發倒閉潮，前排企業捱不住，恐觸發連鎖效應，勢對後排企業亦造成影響。

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